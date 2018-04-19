"Спортинг" по пенальти победил "Порту" и вышел в финал Кубка Португалии

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Футболисты лиссабонского "Спортинга" в серии пенальти обыграли "Порту" в полуфинале Кубка Португалии и вышли финал.

Основное время ответного матча, состоявшегося в среду в Лиссабоне, завершилось со счетом 1:0 в пользу "Спортинга". Мяч на 85-й минуте забил Себастьян Коатес.

Первая игра, прошедшая 7 февраля в Порту, закончилась с аналогичным счетом, но в пользу "драконов". Для выявления победителя противостояния было назначено дополнительное время, которое не принесло результата, а затем и серия пенальти, где точнее оказались футболисты "Спортинга" - 5:4.

В финале Кубка Португалии "Спортинг" сыграет с "Авешем", который взял верх над "Калдашем".