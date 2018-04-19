США обеспокоены достижениями России в сфере искусственного интеллекта

Заместитель министра обороны США Майкл Гриффин сообщил в четверг о работе над планом создания Центра искусственного интеллекта, передает DefenseNews.
«В настоящее время вместе с сотрудниками мы решаем, кто будет руководить центром, где он будет находиться, какими проектами он будет заниматься, а самое важное — как такой центр впишется в общую стратегию разработок искусственного интеллекта министерства и нации в целом», — рассказал он.
Издание называет в качестве причины создания центра серьезную обеспокоенность Пентагона достижениями России и Китая в сфере искусственного интеллекта. В статье отмечается, что эти страны прилагают «усилия всего правительства для того, чтобы инвестировать и развивать» эту сферу научных разработок.
Планируется, что центр искусственного интеллекта США будет тесно сотрудничать с университетами.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен
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