США создают в ВСУ подразделения контрбатарейной борьбы

09.04.2018 г. на «горячую линию» МВД ЛНР поступило сообщение сотрудника Генерального штаба ВСУ. В рамках министерской программы по оплате сведений о преступлениях украинских карателей заявитель рассказал операторам о работе по подготовке подразделений контрбатарейной борьбы.

Об этом «Русской Весне» сообщили в центре взаимодействия с общественностью МВД ЛНР.

«Курируют программу американцы. Они же поставляют радары. Насколько мне известно, это стандартные станции контрбатарейного огня Армии США. Первые занятия на „Девичке” (танково-артиллерийский полигон „Девички” в районе Киева, — ред.) прошли ещё в начале февраля. В мае уже должны отрапортовать о получении станций и готовности расчётов», — рассказал операторам сотрудник Генштаба ВСУ.

По данному факту была назначена проверка. По предварительным результатам установлено, что речь идёт о поставках станций контрбатарейного огня AN/TPQ-36, уже применявшейся ВСУ в т. н. «зоне АТО». Также подтверждено участие в обучении на ТАП «Девички» разведподразделений трёх артиллерийских бригад ВСУ — 43-й отдельной, 26-й Бердичевской и 55-й Запорожской. Проверка продолжается.