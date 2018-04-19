Стоимость барреля нефти Brent впервые с 2014 года превысила 74 доллара

Стоимость нефти марки Brent 19 апреля превысила 74 доллара за баррель впервые с ноября 2014 года. Об этом свидетельствуют данные Интерконтинентальной биржи.

По состоянию на 12:50 мск цена на июньские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent поднялась на 0,904% — до 74,15 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI возросла на 0,7686% — до 69 долларов за баррель.

За две недели рост цен на различные сорта европейской нефти составил 9-11%. Уверенный рост происходит на фоне дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке и снижения запасов американской нефти, комментирует «Коммерсантъ».