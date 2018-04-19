Я была у Гогена на свадьбе, мы с ним подружились. Женился, женился и свидетельство о браке показывали, ей 73 года. Пишут тело моложавое у жены Гогена, а лицо старое. Ну мы пошлем ее в Дубай к Висаму, там ее омолодят, лицо будет, как пасхальное яичко. Она фигуристая, стройная, она скромная нормальная женщина, не нахалюга. Там так строго было, телефоны пришлось сдать. Много артистов было. Конечно она богатая, стал бы молодой человек женится не на богатой.
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Новости » Шоу-бизнес » Татьяна Африкантова была на свадьбе у Гогена Солнцева
Татьяна Африкантова была на свадьбе у Гогена Солнцева
Добавлено: 19 апр 2018 в 10:25, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 19 апр 2018 в 10:25, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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