Трамп назвал условия для введения новых санкций против России

Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ во Флориде заявил, что Вашингтон наложит новые санкции против России, «когда она их заслужит».

«Мы введем санкции как только они [Россия] действительно этого заслужат», — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос.

Также глава Белого дома сказал, что никто не занимает более жесткую позицию в отношении России, чем он.

При этом Трамп добавил, что было бы неплохо наладить отношения с Россией. Он отметил, что если бы США поладили с Китаем, Россией, Японией и другими странами, то это «хорошо, а не плохо».

Также Трамп во время встречи рассказал о суровой схватке между американцами и русскими в Сирии. Он сказал, что месяц назад между американскими и российскими войсками была очень суровая схватка в Сирии. В этой битве умерло много людей, пояснил Трамп.

Накануне помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэс Митчелл рассказал, что российские наемники в Сирии недавно предприняли неудачную попытку атаки на силы США.

Он отметил, что российское безрассудное вмешательство в Сирии увеличило риск конфронтации с западными странами. Недавняя неудавшаяся атака российских наемников на американских военных была одним из отрезвляющих примеров этого поведения, сказал он.

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