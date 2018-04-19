Трамп: США ускорят поставки оружия своим союзникам

Американские власти намерены ускорить процесс поставки вооружений и военной техники своим союзникам. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с японским премьером Синдзо Абэ.

По его словам, на данный момент рассматриваются способы ускорить продажу американской военной техники Японии. Трамп подчеркнул, что США также активизируют усилия по отношению к другим союзникам, чтобы быстро передать технику заказчикам.

Американский лидер напомнил, что в ряде случаев на выполнение заказов годы из-за бюрократии внутри Пентагона и Госдепа. По его словам, вопрос поставок будет занимать несколько дней.