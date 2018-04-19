Трамп заявил, что Помпео "поладил" с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что директор ЦРУ, кандидат на пост госсекретаря Майк Помпео, встречавшийся с Ким Чен Ыном, "поладил" с северокорейским лидером."Он только что покинул Северную Корею. Провел отличную встречу с Ким Чен Ыном и поладил с ним очень хорошо, замечательно… Такой он человек — очень умный, но ладит с людьми", — сказал Трамп журналистам в кулуарах после своей встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.Ранее Трамп подтвердил, что Помпео ездил в КНДР, чтобы подготовить саммит двух лидеров.Межкорейский саммит между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином намечен на 27 апреля, после чего в мае предполагается провести встречу Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.