Трамп заявил о жестком отношении к России

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции во Флориде заявил, что так жестко, как он, к России не относится никто.

По итогам встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ американский лидер заявил: «Нет никого, кто был бы более жестким по отношению к России, чем президент Дональд Трамп», — цитирует Трампа РИА Новости.

Дональд Трамп пообещал ввести новые санкции, как только Россия «их заслужит». При этом он отметил, что всегда готов наладить отношения с Россией, Китаем, Японией и другими странами.

Напомним, 15 апреля постпред США при ООН Никки Хейли сообщила о новой порции антироссийских санкций, которые затронут компании, поставлявшие в Сирию компоненты, позволяющие производить химическое оружие.

Однако позже США уведомили Россию через посольство в Вашингтоне, что пока не будут вводить новые санкции в отношении России, а глава минфина США Стивен Мнучин заявил, что Хейли «опередила события и совершила ошибку, которую необходимо исправить».