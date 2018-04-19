Участники госзакупок изобрели «беспрецедентно наглое» нарушение

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ, проводя проверки в сфере госзакупок, выявила новый вид нарушений — «беспрецедентный по своей наглости», говорится в сообщении службы.

Замглавы надзорного ведомства Рачик Петросян пояснил: «Если ранее недобросовестные заказчики "затачивали" требования закупки под определенных поставщиков, то сегодня они осваивают новое нарушение, беспрецедентное по своей наглости», — вносят в файл формулу, которая изменяет первоначальные требования.

В результате заказчикам легче отклонить заявки некоторых участников. Такие нарушения были обнаружены в нескольких госзакупках: одна проводилась министерством транспорта Ростовской области (строительство участка дороги за 1,4 млрд рублей), вторая — Управлением автомагистрали между Москвой и Нижним Новгородом (ремонт участка дороги за 1,7 млрд рублей).