Учитель и школьник нашли серебро Харальда Синезубого

Учитель Рене Шен (Rene Schoen) и его ученик тринадцатилетний Лука Малашниченко занимались поисками с металлодетектором на острове Рюген в Балтийском море, возле деревни Шрапроде (Schaprode). Когда они наткнулись на круглый кусок металла, то подумали было, что это случайный кусок алюминия. Но рассмотрев его, убедились, что перед ними серебряная монета.

Рене Шен в качестве археолога-волонтера сотрудничает с археологическим управлением федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания. Туда он и сообщил о найденной монете. Ученые определили, что она отчеканена в Хедебю – крупнейшем торговом центре викингов, существовавшем IX – XI веках на территории нынешней земли Шлезвиг – Гольштейн. Археологи попросили учителя и школьника сохранять место находки в тайне, пока не смогут организовать там полноценные раскопки.

Фото: Stefan Sauer/dpa

Хотя находка была сделана еще в январе, раскопки были проведены только в прошлые выходные. Археологи и волонтеры раскопали площадь более 370 квадратных метров. И выяснили, что там была вовсе не единственная монетка. Монет было не менее 600, и они были саксонские, датские, византийские и арабские. Самая старая – дирхем из Дамаска 714 года, самая поздняя – монета 983 года. Более сотни монет относятся к эпохе правления Харальда Синезубого, короля Дании и Норвегии, жившего в X веке. Помимо монет клад содержит ожерелья, жемчуг, кольца, подвески, амулет в виде молота Тора и другие ювелирные изделия.

Такое количество сокровищ действительно могло принадлежать самому королю. Предполагается, что клад был закопан в конце 980-х годов, когда Харальд Синезубый после бунта своего сына Свена Вилобородого был вынужден бежать в Померанию, где погиб в 986 или 987 году.