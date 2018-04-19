Украинские пограничники сняли с рейса в Минск членов экипажа захваченного российского судна «Норд»

Украинские пограничники сняли с рейса в Минск семерых членов экипажа задержанного российского судна «Норд» при попытке покинуть Украину, при этом утром разрешили выехать еще двум членам экипажа, сообщается в четверг на сайте украинской погранслужбы.

По данным пограничников, в четверг утром из аэропорта «Жуляны» в Белоруссию вылетели два члена экипажа судна «Норд», поскольку их паспорта граждан РФ были выданы в генконсульстве РФ в Харькове и транскрипция фамилий в них отличалась от идентификационных данных в украинских паспортах, которые были в базе данных пограничников. При этом, как заявили в ведомстве, в четверг днем еще семеро членов экипажа пытались покинуть Украину, однако пограничники не выпустили их по российским паспортам.

«В 15.20 (совпадает с мск), во время оформления пассажиров на рейс, следовавший в Минск, государственная пограничная служба Украины отказала в выезде еще семи гражданам Украины — членам суднокоманды „Норд”, которые предоставили на пограничный контроль аналогичные документы граждан РФ, изъяла их и составила протоколы об очередной попытке незаконного нарушения государственной границы Украины. Материалы направлены в суд», — говорится в сообщении.

Киев считает членов экипажа «Норд» украинскими гражданами, поскольку не признает выданные в Крыму паспорта граждан РФ.

Украинские пограничники 25 марта задержали судно «Норд» под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. На членов команды наложили административные штрафы за «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее».

Пограничники не выпускают их с Украины по российским документам. Капитану судна Владимиру Горбенко инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», ему грозит до 5 лет лишения свободы. Ему избрана мера пресечения в виде личного обязательства с запретом покидать Украину и посещать Крым.