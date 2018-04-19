«Украину разорвут в клочья»: эксперт раскрыл, к чему приведет возможное антироссийское решение

Кризис, возникший на Украине, может привести к югославскому сценарию, считает депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционный блок» Нестор Шуфрич.

Неутешительный прогноз о судьбе Украины последовал вслед за предложением фракции «Народный фронт» ввести дополнительный налог для украинцев, работающих в России.

Украинский политик в прямом эфире местного телеканала заявил, что такие инициативы могут привести к распаду государства.

Он отметил, что югославский сценарий могут повторить и на Украине.

В заключение он добавил, что если власти Украины все же развалят государства, их ещё долго «будут проклинать».