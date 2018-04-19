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» » «Украину разорвут в клочья»: эксперт раскрыл, к чему приведет возможное антироссийское решение

«Украину разорвут в клочья»: эксперт раскрыл, к чему приведет возможное антироссийское решение


Добавлено: 19 апр 2018 в 00:28, Категория: Политика
«Украину разорвут в клочья»: эксперт раскрыл, к чему приведет возможное антироссийское решение

Кризис, возникший на Украине, может привести к югославскому сценарию, считает депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционный блок» Нестор Шуфрич.

Неутешительный прогноз о судьбе Украины последовал вслед за предложением фракции «Народный фронт» ввести дополнительный налог для украинцев, работающих в России.

Украинский политик в прямом эфире местного телеканала заявил, что такие инициативы могут привести к распаду государства.

Он отметил, что югославский сценарий могут повторить и на Украине.

В заключение он добавил, что если власти Украины все же развалят государства, их ещё долго «будут проклинать».


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Добавлено: 19 апр 2018 в 00:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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