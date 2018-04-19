В центре Киева произошла драка в троллейбусе

В Киеве на улице Малой Житомирской в троллейбусе произошла драка, в результате которой было перекрыто движение по улице. Об этом информирует Украинская правда.

По словам очевидцев, стычка произошла между двумя компаниями. Один мужчина получил ножевое ранение. По данным других свидетелей, ранены два человека.

До приезда полиции дверь троллейбуса заблокировали, все пассажиры, в том числе участники драки, оставались внутри. На место ЧП приехала скорая и полиция.

Пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик сообщила, что один человек получил порез руки. Двух активных участников драки доставили в полицию. Им будут предъявлены обвинения по ст. 125 УК Украины (нанесение легких телесных повреждений).

Напомним, 13 апреля в Ужгороде водитель устроил драку с полицейскими.

Фото: УП