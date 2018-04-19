В Ереване задержаны сто демонстрантов

Сотрудник пресс-службы полиции Армении Эдгар Джаноян сообщил «Интерфаксу», что в отделения полиции армянской столицы по состоянию на 12:30 мск доставлены сто человек.

В Ереване продолжаются демонстрация и массовые акты протеста оппозиции, выступающей против назначения Сержа Саргсяна на пост премьер-министра республики.

Ранее сообщалось, что несколько сотен демонстрантов под предводительством руководителя оппозиционной парламентской фракции «Елк» Никола Пашиняна начали шествие по улицам Еревана. Часть из них попытались заблокировать правительственные здания в центре города. Полиция начала освобождать площадь Республики, заблокированную участниками протестной акции.

Никол Пашинян заявил, что вечером 19 апреля планирует устроить очередной митинг.

«Жители городов и сел в Армении должны оказать давление на местные власти, вынуждая их примкнуть к движению. Это конкретная и основная задача на данный момент», — цитирует Пашиняна Sputnik Армения.

По его словам, митингующие должны саботировать работу госучреждений с помощью сидячих акций внутри этих зданий. Никол Пашинян подчеркнул: призывающие к насилию — провокаторы, не связанные с протестами.