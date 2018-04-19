В Европе выставили на аукцион крупнейшую коллекцию классических автомобилей Ford (ФОТО)

Крупнейшая коллекция классических автомобилей Ford в Европе уйдет с молотка в третьей декаде июня.Зачинатель собрания – голландец Пит Ден Гартог, стал собирать автомобили марки Ford еще в 1956 году. За последующие десятилетия ему удалось обзавестись десятками машин родом из Дирборна, включая редкие экземпляры 1903 года выпуска. Но все же костяк коллекции составили модели постройки 1920-40-х гг., включая спецтехнику на фордовской базе – от пожарных машин, до полицейского снегохода из Канады.На сегодняшний день частный автомузей Den Hartogh Ford является крупнейшим в Европе из числа тех, что посвящены этой марке. На территории площадью 5 тыс. кв.м разместилось свыше 200 автомобилей марок Ford и Lincoln, несколько грузовых моделей, а также 50 мотоциклов.К сожалению, наследники коллекционера решили избавиться от автомобилей, так как из-за преклонного возраста больше не могут вести дела. Торги будут проводиться аукционным домом Bonham’s в Амстердаме 23 июня. Будет ли коллекция выставлена единым лотом или распродана по отдельности, не уточняется.