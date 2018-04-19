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В Кремле ответили на идею о «временной национализции» «Русала»


Добавлено: 19 апр 2018 в 23:29, Категория: Новости на сегодня
В Кремле ответили на идею о «временной национализции» «Русала»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на предложение главы РСПП Александра Шохина о «временной национализации» «Русала» заявил, что при обсуждении мер поддержки санкционированных США компаний, надо учитывать акционеров и собственников.

«В экспертных кругах фигурируют различные точки зрения. Важно принимать во внимание мнение акционеров и собственников компании, возможности правительства. В данном случае речь идет об одной из точек зрения, которые активно обсуждаются. Насколько мне известно, пока сценариев, форм поддержки пока нет, что вполне объяснимо», — цитирует Пескова РБК. Он также добавил, что разработкой мер по поддержке фигурантов санкционного списка Минфина США занимается правительство, а не Кремль.

18 апреля национализировать «Русал» предложил глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

После внесения в новый санкционный список акции «Русала» обвалились на биржах Гонконга и Москвы.

Также стало известно, что Япония из-за запретительных мер отказалась от закупок алюминия компании.

19 апреля после переговоров руководства компании и китайскими трейдерами акции «Русала» на Гонконгской бирже выросли на 24,65%, а на Московской – на 8,15%.


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Добавлено: 19 апр 2018 в 23:29, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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