В Луганской области остановлено водоснабжение

На территории «ЛНР» 17 апреля было прекращено водоснабжение и по состоянию на четверг, 19 апреля, его не удалось восстановить. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

«Водоснабжение населению Луганской обл. Петровским водоводом, которое было прекращено с 17.04 из-за порыва, не восстановлено. Обследование части водовода на контролируемой территории показало, что авария произошла на неподконтрольной территории. Провести обследование неконтролируемой части пока не удается», — отметили в министерстве.