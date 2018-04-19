В Министерстве обороны Украины рассказали о ситуации в зоне боевых действий на Донбассе

Пророссийские боевики продолжают обстреливать опорные пункты украинской армии на Донбассе. В результате атак на позиции ВСУ двое украинских военнослужащих получили ранения.Об этом рассказал спикер Министерства обороны Украины по вопросам проведения антитеррористической операции Дмитрий Гуцуляк.Получившие травмы военные были оперативно доставлены в медицинское учреждение. Их состояние оценивается как удовлетворительное, подчеркнули в Минобороны Украины.Согласно имеющейся информации, за минувшие 24 часа российско-оккупационные войска пятьдесят раз нарушали так называемый "режим тишины" на Донбассе.