В Минкомсвязи опровергли проблемы из-за блокировки Telegram

Заместитель министра связи и коммуникаций РФ Алексей Козырев заверил, что процесс блокировки мессенджера Telegram, инициированный Роскомнадзором по решению Таганского суда Москвы, никак не сказалась на работе государственных информационных систем.

«Мы никакого влияния блокировок на работоспособность наших государственных информационных систем сейчас не видим», — цитирует Козырева РИА Новости.

Напомним, в понедельник, 16 апреля, Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса, которые использует Telegram. В результате была нарушена работа многих сторонних интернет-сервисов.

Представляющие Telegram юристы обжаловали в суде решение о немедленной блокировке мессенджера — без реализации законного права ответчика на апелляцию.