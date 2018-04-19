В Раде ждут Порошенко, рядом митинг

В Верховной Раде в четверг ожидают президента Петра Порошенко."В утреннем заседании примет участие президент Петр Порошенко", – сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в аппарате парламента.Ориентировочно в 10.30 планируется выступление президента в ВР, отмечает УНИАН.Вероятно, визит президента будет связан с рассмотрением проекта постановления о поддержке обращения президента ко вселенскому патриарху Варфоломею I о предоставлении Томоса на автокефалию Православной церкви в Украине.Между тем, под Верховной Радой утром проходит митинг, передает канал "112 Украина".