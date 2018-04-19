В «Роскосмосе» допустили новое соглашение по МКС с США

Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам государственной корпорации «Роскосмос» Сергей Крикалев заявил, что США могут заключить с Россией новое соглашение о доставке своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).

«Да, это возможно», — заявил Крикалев информагентству ТАСС. В настоящее время он находится в Соединенных Штатах, куда прибыл для участия в 34-м американском ежегодном космическом симпозиуме в Колорадо-Спрингс (штат Колорадо).

Напомним, ранее Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) заявило о желании обратиться к российской стороне с просьбой о продлении некоторых миссий на МКС.