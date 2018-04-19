В России грозятся запретить самую популярную социальную сеть планеты

Уже до конца этого года в в России может встать вопрос о запрете соцсети Facebook.Если социальная сеть не разместит базы данных пользователей на территории страны и откажется соблюдать российское законодательство, она будет заблокирована, сообщил в интервью газете «Известия» глава Роскомнадзора Александр Жаров.До конца 2018 года мы проведем проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации – а они уже значительно опаздывают по срокам – и соблюдение иных законов. Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, очевидно, встанет вопрос о блокировке, – пригрозил Александр Жаров.