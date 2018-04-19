В сети появились первые фото дочери Амаль и Джорджа Клуни

Амаль Клуни с дочерью

Папарацци все-таки это сделали! В сети появились первые снимки дочери Амаль и Джорджа Клуни. Если раньше репортерам удавалось сфотографировать лишь закрытые детские переноски в руках звездных родителей, то теперь в сеть попал вполне хорошего качества портрет малышки Эллы.

Журналисты застали врасплох Амаль, когда она вместе со своей матерью Барией Аламуддин и 10-месячной (совсем скоро ей исполнится 11 месяцев) дочерью в руках покидала свой таунхаус в Нью-Йорке.

А вот брата-близнеца Эллы, Александра, в этой женской компании замечено не было.

Дочь Амаль и Джорджа Клуни — Элла

Стоит отметить, что, хотя Амаль и Джордж не спешат показывать своих детей всему миру, рассказывают о них прессе они с удовольствием.

Элла очень изящна. У нее большие красивые глаза. И вообще она похожа на Амаль.Александр крупнее сестры. Он смеется громче всех в комнате. Это всегда вызывает у меня улыбку,— поделился как-то Клуни.

Амаль Клуни с дочерью

В сети же уже успели начать споры на тему "На кого больше похожа Элла — на отца или мать", а что думаете вы?

На кого больше похожа дочь Джорджа и Амаль Клуни?

На АмальНа КлуниИ на Амаль немного, и на Джорджа немногоПока рано судить