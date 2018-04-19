В Совфеде прокомментировали просьбу Германии освободить ее от санкций против РФ

Немецкий бизнес стал заложником кризиса, который наблюдается в отношениях России и США — эту проблему, признанную уже и на официальном уровне, необходимо как-то решать — пишет Федеральное агентство новостей, по данным которого, Германия обратится к американскому руководству с требованием ослабить немецкие ограничительные меры, действующие против Российской Федерации.Предполагается, что переговоры, которые будут осуществляться между Германией и США по вопросу ослабления санкций против РФ, с немецкой стороны будет курировать Олаф Шольц, начальник министерства финансов ФРГ.Плюс, отмену антироссийских санкций обсудит с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом канцлер Германии Ангела Меркель, которая собирается посетить США в апреле."В отмене немецких санкций, действующих против РФ, заинтересованы многие крупные представители бизнеса Германии — это, в частности, Volkswagen, Daimler AG и Siemens. Компании, получающие немалую часть доходов благодаря своим российским подразделениям, не хотят терять прибыль из-за ухудшения отношений между РФ и США. Соответственно, они могут пролоббировать отмену санкций", — говорит Владимир Джабаров, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам.