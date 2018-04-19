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В Совфеде прокомментировали просьбу Германии освободить ее от санкций против РФ


Добавлено: 19 апр 2018 в 12:46, Категория: Политика
В Совфеде прокомментировали просьбу Германии освободить ее от санкций против РФ

Немецкий бизнес стал заложником кризиса, который наблюдается в отношениях России и США — эту проблему, признанную уже и на официальном уровне, необходимо как-то решать — пишет Федеральное агентство новостей, по данным которого, Германия обратится к американскому руководству с требованием ослабить немецкие ограничительные меры, действующие против Российской Федерации.
 
Предполагается, что переговоры, которые будут осуществляться между Германией и США по вопросу ослабления санкций против РФ, с немецкой стороны будет курировать Олаф Шольц, начальник министерства финансов ФРГ.
 
Плюс, отмену антироссийских санкций обсудит с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом канцлер Германии Ангела Меркель, которая собирается посетить США в апреле.
 
"В отмене немецких санкций, действующих против РФ, заинтересованы многие крупные представители бизнеса Германии — это, в частности, Volkswagen, Daimler AG и Siemens. Компании, получающие немалую часть доходов благодаря своим российским подразделениям, не хотят терять прибыль из-за ухудшения отношений между РФ и США. Соответственно, они могут пролоббировать отмену санкций", — говорит Владимир Джабаров, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам.

Материалы по теме:

СМИ сообщили о желании ФРГ освободиться от санкций против России
Германия попросит США освободить ее от санкций против РФ — WSJ
Глава МИД Германии предложил поэтапную отмену антироссийских санкций
Меркель поддержала продление санкций против России
Добавлено: 19 апр 2018 в 12:46, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: planet-today

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