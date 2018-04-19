В США показали конкурента российского ракетного двигателя РД-180 (ФОТО)

Американская компания Blue Origin представила ракетный двигатель BE-4 в ходе космического симпозиума в Колорадо-Спрингс (США). Фотографии устройства в Twitter опубликовал журналист Джефф Фауст.

Разработчики отмечают, что после прохождения огневых испытаний BE-4 был перестроен и вновь многократно протестирован. На симпозиуме представлена текущая версия устройства — SN 103.

США планируют использовать двигатель BE-4 на ракете-носителе Vulcan, которая разрабатывается в качестве замены Atlas V с российскими РД-180. В перспективе BE-4 будут устанавливать и на новые ракеты-носители тяжелого класса New Glenn разработки Blue Origin.

В 1997 году Россия и США заключили соглашение о поставках 101 двигателя РД-180. Впоследствии американский конгресс ввел запрет на использование РД-180 после 2019 года, однако, затем отменил его. Сразу после этого консорциум ULA по просьбе Пентагона заказал у НПО «Энергомаш» дополнительно 20 РД-180.