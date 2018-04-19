Венесуэльский боливар за день рухнул на 16 процентов

На «черном рынке» курс венесуэльского боливара по отношению к доллару за прошедшие сутки опустился на 16 процентов. Об этом сообщает Dolar Today.

Во вторник за доллар предлагали 551 тысячу боливаров, в среду - 641 тысячу. Всего с 11 по 18 апреля боливар потерял на нелегальном рынке 5. процентов. В свою очередь официальный курс в системе обмена DICOM остается на уровне 49,6 тысячи боливаров.

Сложная экономическая ситуация привела к гиперинфляции в Венесуэле. Президент Николас Мадуро ранее заявил о деноминации национальной валюты с четвертого июня.