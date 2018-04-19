Вице-президент FINA Тамаш Дьярфаш арестован по подозрению в организации убийства

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Вице-президент Международной федерации плавания (FINA) Тамаш Дьярфаш арестован в Венгрии по подозрению в организации заказного убийства медиамагната Яноша Феньо в феврале 1998 года, сообщает insidethegames.biz со ссылкой на информационное агентство MTI.

В феврале 1998 года Феньо, владелец ряда газет, журналов и телесети, был застрелен в своем автомобиле. За убийство Феньо к пожизненному заключению в мае прошлого года был приговорен словак Йозеф Рохач. Однако до сих пор неизвестен заказчик убийства. В октябре прошлого года дело было возобновлено.

Отмечается, что Дьярфаш, основавший и выпускавший журнал FINA по водным видам спорта, считал Феньо конкурентом. 69-летний Дьярфаш до ноября 2016 года возглавлял Ассоциацию плавания Венгрии, после чего ушел в отставку, он также является казначеем Европейской лиги плавания (LEN).