Виктория Бекхэм поборола торнадо и извалялась в грязи в новой пародии Джеймса Кордена

Джеймс Корден и Виктория Бекхэм

44-летняя Виктория Бекхэм, которая сейчас вместе с семьей гостит в Калифорнии, домой возращаться пока не спешит. В Соединенные Штаты она прилетела, чтобы представить коллекцию одежды, созданную для Reebok, а затем и просто немного отдохнуть и провести время с мужем и детьми.

Воспользоваться столь удачным моментом и пригласить дизайнера поучаствовать в съемках забавного ролика решил популярный телеведущий Джеймс Корден, который славится своими остроумными пародиями.

В видео всегда безупречная и опрятная Виктория открылась поклонникам совершенно с другой стороны. Проявив свое актерское мастерство, а также продемонстрировав хорошее чувство юмора, супруга знаменитого футболиста, надев боксерские перчатки, отважно сражалась с торнадо и летающими в нем Шакилами О'Нилами, вместе с Джеймсом Корденом управляла вертолетом, извалялась в грязи и даже сходила в паб и выпила кружку пива. В общем, удивила, что называется, по полной — такой мы Викторию еще не видели!

Виктория Бекхэм и Джеймс Корден