В Израиле по ошибке объявили боевую тревогу

Израильских резервистов по ошибке подняли по тревоге утром 19 апреля в День независимости.

«В результате ошибки всех солдат запаса (98-й дивизии) подняли по тревоге сегодня утром. Причина неполадки выясняется. Подчеркиваю, что никакой мобилизации запаса не проводится», — цитируют СМИ сообщение представителя Армии обороны Израиля.

О факте ложной тревоги Вооруженные силы Израиля также сообщили в своем Twitter-аккаунте.

Напомним, что 18 и 19 апреля в Израиле отмечается главный государственный праздник — День независимости.