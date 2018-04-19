Вратарь ФК "Спартак" Ребров поддержал Глушакова после поражения от "Тосно" в КР

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Вратарь московского "Спартака" Артем Ребров поддержал капитана команды Дениса Глушакова после поражения от "Тосно" в полуфинальном матче Кубка России по футболу.

Встреча "Спартак" - "Тосно" прошла в среду в Москве и завершилась победой команды из Ленинградской области в серии пенальти со счетом 5:4. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью – 1:1, а Глушаков не реализовал выход один на один на последней минуте овертайма и не забил решающий пенальти. После встречи полузащитник взял всю вину за поражение на себя и попросил прощения у болельщиков.

"Невозможно выиграть или поиграть игру в одиночку. Сегодня проиграла вся команда, а не кто-то один! Один – за всех, и все – за одного! Капитан, улыбнись. Все будет хорошо", - написал Ребров в своем Instagram.