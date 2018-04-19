Вратарь ФК "Спартак" Ребров поддержал Глушакова после поражения от "Тосно" в КР

Показать меню
Актуально
Эксперт: Блокировка Telegram — вопрос принципа - 15:21 Эксперт: Блокировка Telegram — вопрос принципа Четыре клуба НХЛ проявляют интерес к вратарю "Ак Барса" Гарипову - 15:23 Четыре клуба НХЛ проявляют интерес к вратарю Роман Капаклы сделал для себя определенные выводы - 15:28 Роман Капаклы сделал для себя определенные выводы Роскомнадзор создал горячую линию о ложной информации по блокировкам - 15:31 Роскомнадзор создал горячую линию о ложной информации по блокировкам Запущен конкурс проектов в области диагностики и терапии социально-значимых - 15:34 Запущен конкурс проектов в области диагностики и терапии социально-значимых заболеваний Ученые смоделировали новые «молекулярные сита» - 15:34 Ученые смоделировали новые «молекулярные сита» Песков назвал обвинения в адрес российских хакеров девальвированными - 15:35 Песков назвал обвинения в адрес российских хакеров девальвированными МЧС связало пожар в «Зимней вишне» с расплавленным светильником - 15:35 МЧС связало пожар в «Зимней вишне» с расплавленным светильником Звягинцева пригласили в жюри Каннского фестиваля - 15:35 Звягинцева пригласили в жюри Каннского фестиваля ОЗХО открыла на своем сайте специальную рубрику о Скрипале - 15:36 ОЗХО открыла на своем сайте специальную рубрику о Скрипале Как Хлое Кардашьян назвала дочь? - 15:42 Как Хлое Кардашьян назвала дочь? Исполняющий обязанности командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Александр - 15:45 Исполняющий обязанности командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Александр Чайко проверил готовность механизированной колонны к параду в Хабаровске Комфортный квартирный переезд - 15:51 Комфортный квартирный переезд Житель Черкасс ранил трех полицейских в отделении - 15:53 Житель Черкасс ранил трех полицейских в отделении Дело Бубенчика: появились новые подробности - 16:18 Дело Бубенчика: появились новые подробности Японские компании отказались от алюминия «Русала» - 16:45 Японские компании отказались от алюминия «Русала» Редкая рыба забралась на рекордное расстояние вглубь австралийского континента - 16:45 Редкая рыба забралась на рекордное расстояние вглубь австралийского континента
» » Вратарь ФК "Спартак" Ребров поддержал Глушакова после поражения от "Тосно" в КР

Вратарь ФК "Спартак" Ребров поддержал Глушакова после поражения от "Тосно" в КР


Добавлено: 19 апр 2018 в 13:49, Категория: Спорт
Вратарь ФК "Спартак" Ребров поддержал Глушакова после поражения от "Тосно" в КР

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Вратарь московского "Спартака" Артем Ребров поддержал капитана команды Дениса Глушакова после поражения от "Тосно" в полуфинальном матче Кубка России по футболу.

Встреча "Спартак" - "Тосно" прошла в среду в Москве и завершилась победой команды из Ленинградской области в серии пенальти со счетом 5:4. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью – 1:1, а Глушаков не реализовал выход один на один на последней минуте овертайма и не забил решающий пенальти. После встречи полузащитник взял всю вину за поражение на себя и попросил прощения у болельщиков.

"Невозможно выиграть или поиграть игру в одиночку. Сегодня проиграла вся команда, а не кто-то один! Один – за всех, и все – за одного! Капитан, улыбнись. Все будет хорошо", - написал Ребров в своем Instagram.


Материалы по теме:

Вратарь "Спартака" Ребров чувствует вину в пропущенных от "Атлетика" голах
Футболисты "Тосно" обыграли московское "Динамо" в гостевом матче чемпионата России
Вратарь ФК "Спартак" Ребров полетел на матч с "Ростовом", Боккетти остался в Москве
ФК "Тосно" вышел в четвертьфинал Кубка России, переиграв дома "Томь" по пенальти
Добавлено: 19 апр 2018 в 13:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rsport.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
В Швеции разгорелся скандал после репортажа о Сирии, где США поменяли на Россию

В Швеции разгорелся скандал после репортажа о Сирии, где США поменяли на Россию

Андреев о матче Fed Cup: латвийские теннисистки очень сильны

Андреев о матче Fed Cup: латвийские теннисистки очень сильны

В Министерстве обороны под руководством главы военного ведомства прошел Единый день приемки военной продукции

В Министерстве обороны под руководством главы военного ведомства прошел Единый день приемки военной продукции

Кабмин хочет отменить желтый сигнал светофора

Кабмин хочет отменить желтый сигнал светофора

Новости России
еще новости
Проект о расширении использования маткапитала внесен в Госдуму

Проект о расширении использования маткапитала внесен в Госдуму

Депутаты поддержали идею создания криптовалютного офшора в Крыму

Депутаты поддержали идею создания криптовалютного офшора в Крыму

Аксенов: Форум в Ялте перечеркивает миф об изоляции Крыма и России

Аксенов: Форум в Ялте перечеркивает миф об изоляции Крыма и России

«Протон-М» с военным спутником стартовал с «Байконура»

«Протон-М» с военным спутником стартовал с «Байконура»

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Будни молодых родителей: Кайли Дженнер и Трэвис Скотт сходили на баскетбольный матч

Будни молодых родителей: Кайли Дженнер и Трэвис Скотт сходили на баскетбольный матч

Ивана Дилова назвала Сашу Гобозова обиженным мальчиком

Ивана Дилова назвала Сашу Гобозова обиженным мальчиком

Приморское Приграничье по-особому отмечает год столетия Красной Армии

Приморское Приграничье по-особому отмечает год столетия Красной Армии

Лиза Триандафилиди и Леша Чайчиц слишком разные и у них разные пути

Лиза Триандафилиди и Леша Чайчиц слишком разные и у них разные пути

Новости политики
еще новости
Памфилова устроила «разбор полетов» Избиркому КЧР из-за нарушений на выборах

Памфилова устроила «разбор полетов» Избиркому КЧР из-за нарушений на выборах

«И эти люди хотят воевать с Россией?» Турист ужаснулся метро Нью-Йорка

«И эти люди хотят воевать с Россией?» Турист ужаснулся метро Нью-Йорка

В Совфеде прокомментировали просьбу Германии освободить ее от санкций против РФ

В Совфеде прокомментировали просьбу Германии освободить ее от санкций против РФ

Ракеты США, найденные в Сирии, переданы России: куда их применят, раскрыл эксперт

Ракеты США, найденные в Сирии, переданы России: куда их применят, раскрыл эксперт

Новости экономики
еще новости
России предложили временно национализировать «Русал»

России предложили временно национализировать «Русал»

Трамп назвал условия для введения новых санкций против России

Трамп назвал условия для введения новых санкций против России

МВФ предсказал коллапс мировой экономики из-за санкций и войн

МВФ предсказал коллапс мировой экономики из-за санкций и войн

Панику в Лондоне вызвали антироссийские санкции США: цена на алюминий побила рекорд

Панику в Лондоне вызвали антироссийские санкции США: цена на алюминий побила рекорд

Новости общества
еще новости
Военнослужащие ЗВО в ходе учения в Кронштадте возведут мост протяжённостью 142 метра

Военнослужащие ЗВО в ходе учения в Кронштадте возведут мост протяжённостью 142 метра

На атомном ракетном подводном крейсере «Александр Невский» Тихоокеанского флота проведено учение по борьбе за живучесть корабля в море

На атомном ракетном подводном крейсере «Александр Невский» Тихоокеанского флота проведено учение по борьбе за живучесть корабля в море

Загадочное исчезновение американских ракет при ударе по Сирии: заявление Дамаска прояснило ситуацию

Загадочное исчезновение американских ракет при ударе по Сирии: заявление Дамаска прояснило ситуацию

Мотострелки Восточного военного округа продемонстрировали школьникам полевые условия проживания и боевую подготовку

Мотострелки Восточного военного округа продемонстрировали школьникам полевые условия проживания и боевую подготовку

Происшествия
еще новости
В московском детсаду малыши выпили растворитель вместо воды

В московском детсаду малыши выпили растворитель вместо воды

Главарь ячейки ИГ* в Ростовской области взорвал себя при задержании

Главарь ячейки ИГ* в Ростовской области взорвал себя при задержании

Кабриолет за 10 млн рублей разбился в ДТП в Сочи

Кабриолет за 10 млн рублей разбился в ДТП в Сочи

В Хабаровске на одну из улиц города рухнул вертолёт

В Хабаровске на одну из улиц города рухнул вертолёт

Новости Украины
еще новости
МВФ: «Украина не сможет повышать „минималку“»

МВФ: «Украина не сможет повышать „минималку“»

В ОРДО заявили об обстреле КПП «Александровка», ранены трое людей

В ОРДО заявили об обстреле КПП «Александровка», ранены трое людей

В РФ бронированный автомобиль Путина продают за 8,5 млн руб

В РФ бронированный автомобиль Путина продают за 8,5 млн руб

В оккупированной Макеевке автомобиль сорвался в карьер: есть жертвы

В оккупированной Макеевке автомобиль сорвался в карьер: есть жертвы

Мировые новости
еще новости
В Министерстве обороны Украины рассказали о ситуации в зоне боевых действий на Донбассе

В Министерстве обороны Украины рассказали о ситуации в зоне боевых действий на Донбассе

В России грозятся запретить самую популярную социальную сеть планеты

В России грозятся запретить самую популярную социальную сеть планеты

Теорию эволюции подтвердили на людях 

Теорию эволюции подтвердили на людях 

Трамп заявил, что Помпео

Трамп заявил, что Помпео "поладил" с Ким Чен Ыном




Лента новостей
Рогозина попросили обанкротить единственного производителя БМП - 13:46 Рогозина попросили обанкротить единственного производителя БМППриморское Приграничье по-особому отмечает год столетия Красной Армии - 13:42 Приморское Приграничье по-особому отмечает год столетия Красной Армии«И эти люди хотят воевать с Россией?» Турист ужаснулся метро Нью-Йорка - 13:35 «И эти люди хотят воевать с Россией?» Турист ужаснулся метро Нью-ЙоркаФИФА оштрафовала "Спортинг", "Бенфику" и "Сельту" за нарушения при трансферах - 13:32 ФИФА оштрафовала Лиза Триандафилиди и Леша Чайчиц слишком разные и у них разные пути - 13:25 Лиза Триандафилиди и Леша Чайчиц слишком разные и у них разные путиКак США готовили удар по Сирии: «РусВесна» побывала на секретном объекте боевиков (ВИДЕО) - 13:18 Как США готовили удар по Сирии: «РусВесна» побывала на секретном объекте боевиков (ВИДЕО)Пересадка кала поможет излечить болезни мозга - уверены ученые - 13:17 Пересадка кала поможет излечить болезни мозга - уверены ученыеСоседи Аллы Пугачевой волнуются за ее здоровье - 13:04 Соседи Аллы Пугачевой волнуются за ее здоровьеЦБ возобновил закупку валюты после обвала рубля - 13:00 ЦБ возобновил закупку валюты после обвала рубляАкции «Русала» подорожали из-за переговоров с китайцами - 13:00 Акции «Русала» подорожали из-за переговоров с китайцамиНестандартные структуры ДНК станут наноконтейнерами для лекарств - 13:00 Нестандартные структуры ДНК станут наноконтейнерами для лекарствЭкс-главу администрации Нижнего Новгорода объявили в розыск из-за взятки - 13:00 Экс-главу администрации Нижнего Новгорода объявили в розыск из-за взяткиApple зарегистрировала в РФ 11 «неопознанных» моделей iPhone - 12:59 Apple зарегистрировала в РФ 11 «неопознанных» моделей iPhoneКемеровский суд разрешил массовый митинг против Амана Тулеева - 12:59 Кемеровский суд разрешил массовый митинг против Амана Тулеева
Последние новости
Военнослужащие ЗВО в ходе учения в Кронштадте возведут мост протяжённостью 142 метра - 14:54 Военнослужащие ЗВО в ходе учения в Кронштадте возведут мост протяжённостью 142 метра СМИ: Франция во время удара по Сирии выпустила 12 ракет вместо 16 - 14:42 СМИ: Франция во время удара по Сирии выпустила 12 ракет вместо 16 В Министерстве обороны Украины рассказали о ситуации в зоне боевых действий на Донбассе - 14:28 В Министерстве обороны Украины рассказали о ситуации в зоне боевых действий на Донбассе МВФ: «Украина не сможет повышать „минималку“» - 14:25 МВФ: «Украина не сможет повышать „минималку“» Памфилова устроила «разбор полетов» Избиркому КЧР из-за нарушений на выборах - 14:21 Памфилова устроила «разбор полетов» Избиркому КЧР из-за нарушений на выборах Будни молодых родителей: Кайли Дженнер и Трэвис Скотт сходили на баскетбольный матч - 14:04 Будни молодых родителей: Кайли Дженнер и Трэвис Скотт сходили на баскетбольный матч Ивана Дилова назвала Сашу Гобозова обиженным мальчиком - 14:00 Ивана Дилова назвала Сашу Гобозова обиженным мальчиком В Израиле по ошибке объявили боевую тревогу - 13:53 В Израиле по ошибке объявили боевую тревогу Вратарь ФК "Спартак" Ребров поддержал Глушакова после поражения от "Тосно" в КР - 13:49 Вратарь ФК Клименко назвал одну из причин конфликта Роскомнадзора и Дурова - 13:48 Клименко назвал одну из причин конфликта Роскомнадзора и Дурова Петербургский депутат предложил запретить беременным пить и курить - 13:47 Петербургский депутат предложил запретить беременным пить и курить Кремль не поверил в дискредитацию Роскомнадзора - 13:47 Кремль не поверил в дискредитацию Роскомнадзора Стоимость барреля нефти Brent впервые с 2014 года превысила 74 доллара - 13:46 Стоимость барреля нефти Brent впервые с 2014 года превысила 74 доллара
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"