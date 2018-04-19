В РФ бронированный автомобиль Путина продают за 8,5 млн руб

Бронированный автомобиль, на котором ездил президент России Владимир Путин, выставлен на продажу за 8,5 миллионов рублей.

Соответствующее объявление размещено на сайте Auto. Ru. Продавец заявил, что на бронированном Mercedes-Benz Pullman W220 S600 2003 года выпуска Путин выезжал на официальные и неофициальные мероприятия.

Кроме того, в объявлении утверждается, что автомобиль произведен по спецзаказу.

Сейчас авто содержится в частной коллекции. Бронемашина имеет пробег 88 тысяч километров. Мощность 5,8-литрового двигателя составляет 367 лошадиных сил.