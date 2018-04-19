Загадочное исчезновение американских ракет при ударе по Сирии: заявление Дамаска прояснило ситуацию

В Сирии сообщили новые детали ракетной атаки Соединенных Штатов и вооруженных сил коалиции.

Ранее сообщалось о том, что ПВО Сирии в ночь на 14 апреля отразила ракетный удар западной коалиции. По данным военного ведомства США, было выпущено 105 ракет. По данным Дамаска, была перехвачена 71 ракета при атаке западных сил.

Многих военных экспертов заинтересовал вопрос о том, куда пропали несбитые ракеты США и их союзников.

В Сирии частично прояснили этот вопрос. Во время удара США часть ракет попросту не разорвалась. Дамаск передал России две такие ракеты, передает ТАСС.

«Обе ракеты в достаточно хорошем состоянии позавчера, 17 апреля, были переданы российским военным», - сообщили в оборонном ведомстве Сирии, отметив, что снаряды были обнаружены военными САР.

Как отмечается в СМИ, пока российская сторона не подтвердила информацию о передаче ракет.