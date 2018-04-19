Захарова назвала Британию «мировым рекордсменом по геноциду»

Великобритания является мировым рекордсменом по геноциду.

Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Великобритания — мировой рекордсмен по геноциду. Страшно представить, сколько миллионов ни в чем не повинных людей было уничтожено в колониях Британии. По разным оценкам, они уничтожили до 90-95% аборигенов Австралии при её колонизации», — сказала она.

«Поиздевались они и над Африкой. Около 13 миллионов человек было вывезено англичанами с этого континента в качестве рабов. Количество погибших при этом — в 3-4 раза больше. То есть общее количество жертв достигало ориентировочно 50-52 миллионов человек», — добавила Захарова.

Также представитель МИД напомнила про «опиумные войны» в Китае, англо-бурскую войну и истребление индийцев.

«А вот и еще один интересный факт: согласно рассекреченным документам Национального архива Великобритании, английские власти активно прибегали к использованию химического оружия с целью подавления восстания арабов Месопотамии (нынешняя территория Ирака) весной 1920 года», — подчеркнула Захарова.