Зейна Малика заметили у апартаментов Джиджи Хадид

Месяц прошел после разрыва Джиджи Хадид и Зейна Малика. Фанаты всё еще не могут смириться с этим, поэтому каждая новость о возможном воссоединении пары очень их радует. Папарацци запечатлели музыканта возле нью-йоркских апартаментов Джиджи. Еще не всё потеряно?



«Я любил ее, думаю, это очевидно. И да, я собирался любить ее всю жизнь, как все мы думаем о своих возлюбленных. Но все меняется, и жизнь идет дальше. Времена меняются, но да, именно об этом я думал, когда писал эту песню», – делится Зейн в своем недавнем интервью на шоу «On Air With Ryan Seacrest». Возможно, парень отправился в гости к своей бывшей возлюбленной.

Искать намеки на причины расставания поклонники начали в инстаграме и наткнулись на интересные факты. Например, Зейн отписался от своей бывшей девушки, ее мамы и сестры. А теперь в сети обсуждается загадочный философский пост матери моделей Иоланды.

«Единственный способ жить — это расти. Единственный способ расти — это меняться. Единственный путь к переменам — это учеба. Единственный способ познания — быть уязвимым. А единственное условие для этого — быть открытым. И все это #жизнь,» — написала 54-летняя Иоланда.

Относится ли это к расставанию — остается лишь гадать.

Напомним, что Зейн предпочел не общаться с Джиджи и ее близкими в социальной сети, но со своей страницы совместные фотографии не удалил. Сама модель и ее мама все еще считают Малика виртуальным другом и не стали отписываться от него. Возможно, они просто еще не увидели изменений в численности подписчиков, ведь их количество постоянно меняется. А вот сестра Джиджи — Белла -сразу решила пересечь все связи с Зейном и удалила его из подписок.

Напомним, что печальную новость о расставании пара сообщила посредством сообщений в твиттере. «У нас с Джиджи были невероятно нежные и веселые отношения. Уважаю и люблю ее как женщину и друга,» — написал Зейн.

Через 11 минут после записи бывшего парня, Джиджи написала свои объяснения: «Сообщения о расставании часто кажутся безличными, потому что нельзя описать словами, что вместе испытали двое людей. Бесконечно благодарна за любовь, время и уроки, которые мы с Зейном разделили.»

