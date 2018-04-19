Журнал People назвал певицу Пинк самой красивой женщиной года

Ежегодно журнал People называет имя самой красивой женщины мира. В этом году лавры первенства отданы популярной исполнительнице Пинк. По словам певицы, эта новость ее удивила и порадовала. Выступая на авторском шоу Эллен Дедженерес, звезда шоу-бизнеса отметила, что и не предполагала, как сможет одержать победу в этом рейтинге.

Пинк



Комментируя свой новый титул Пинк (настоящее имя - Алиша Бет Мур) выразила мнение, что красота – очень сложное понятие. Она может как внешней, так и внутренней.

Исполнительница поблагодарила журнал People за возможность узнать о себе новое и за выбор фотографии, где она изображена вместе с детьми. Выпуск журнала, героиней которого стала певица, вышел в свет с обложкой, изображающей Пинк вместе с ее дочерью и сыном - Уиллоу Сейдж и Джеймсон Мун.

Напомним, что издание называет самых красивых женщин с 1990 года. В ежегодном рейтинге представлены 50 имен представительниц шоу-бизнеса и киноиндустрии. Первой женщиной, удостоенной верхней строчки этого хит-парада красоты, стала американская актриса Мишель Пфайффер. А в 2017 году самой красивой женщиной в мире по версии People оказалась звезда Голливуда Джулия Робертс.

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