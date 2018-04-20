28-летний шведский диджей Авичи найден мертвым в Омане

Авичи

Печальная новость пришла из Омана: умер известный шведский диджей и музыкальный продюсер Тим Берглинг, выступавший под именем Авичи. 28-летний музыкант скоропостижно скончался в городе Маскате сегодня днем. Представители знаменитости подтвердили журналистам информацию о его смерти.

Он был найден мертвым в Маскате. Члены семьи Авичи опустошены от горя и просят уважать их право на личную жизнь в это трудное время. Никаких дополнительных сведений предоставлено не будет, – цитирует пресса представителя Авичи.

Авичи

В 2016 году Авичи отказался от выступлений из-за проблем со здоровье, но не бросил заниматься музыкой. Известно, что в течение нескольких лет диджей лечился от острого панкреатита. В 2014 году врачи удалили ему желчный пузырь и аппендикс.