48-летняя Рэйчел Вайс и 50-летний Дэниел Крейг готовятся к рождению первого общего ребенка

Дэниел Крейг и Рэйчел Вайс

Прекрасными новостями поделились с журналистами 48-летняя Рэйчел Вайс и 50-летний Дэниел Крейг: знаменитости готовятся к рождению первого общего ребенка.

Актриса лично подтвердила информацию прессе, отметив, что они с Дэниел очень счастливы и с нетерпением ждут появления на свет малыша.

Мы с Дэниелом безумно счастливы. У нас будет ребенок. Мы не можем дождаться встречи с ним или с ней — это загадка для нас,

— сказала Вайс, добавив при этом, что в ближайшее время собирается посетить одно из светских мероприятий.

Дэниел Крейг и Рэйчел Вайс

Рэйчел и Дэниел, напомним, прекрасно знают, к чему стоит готовиться будущим родителям — каждый из них воспитывает детей от предыдущих отношений.

В начале 2000-х Вайс встречалась и даже была помолвлена с режиссером Дарреном Аронофски, которому в мае 2006-го родила сына Генри. Однако уже через несколько месяцев после радостного события они сообщили о своем расставании.

У Крейга же есть взрослая дочь — 25-летняя Элла, рожденная в браке с Фионой Лаудон.

Рэйчел Вайс с сыном

Дэниел Крейг с дочерью

Вайс и Крейг, напомним, сыграли тайную свадьбу 22 июня 2011 года в Нью-Йорке. Это произошло спустя полгода после начала их романа, который, к слову, зародился на съемочной площадке триллера "Дом грез". На бракосочетании присутствовало всего четыре человека, двое из которых — дети актеров.