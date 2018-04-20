Адвокаты Сергея Хачатурова обжаловали его арест

Адвокаты экс-вице-президента «Росгосстраха» Сергея Хачатурова обжаловали его арест по делу о растрате, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Лефортовского суда Москвы. По словам ее представителя, дата рассмотрения апелляции пока не назначена.

Напомним, 18 апреля райсуд по ходатайству ФСБ заключил Хачатурова под арест до 16 июня. Бизнесмена подозревают в совершении растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ), но он свою вину не признает.

Сергей Хачатуров приходится братом бывшему владельцу «Росгосстраха» Данилу Хачатурову, а в документах компании в 2016 году фигурировал как конечный бенефициар «РГС холдинга», на тот момент владевшего 52% «Росгосстраха».

В прошлом году Данил Хачатуров передал «Росгосстрах» под контроль ФК «Открытие», вместе с которым компания попала под санацию Центробанка. Новый глава «Открытия» и председатель совета директоров «Росгосстраха» Михаил Задорнов заявил, что в компании «сверху донизу царило воровство».