Аксенов поддерживает идею организации паромного сообщения Крыма с Болгарией

Глава Республики Крым Сергей Аксенов во время Ялтинского международного экономического форума высказал свою позицию по поводу реализации паромного сообщения Крыма с болгарским портом Бургас.

Он считает, что это отличная идея и теперь все зависит от болгарского правительства. Если оно выразит готовность принимать паромы, российская сторона найдет способ, как установить такое сотрудничество.

Ранее постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов сообщил об открытии крымского культурно-информационного центра в Пекине. Сообщается, что подобные места откроют и в других государствах.