Анастасие Кочервей симпатичны сразу три парня

Привет, Друзья! Я уже третий день на проекте, и впечатлений очень много. В первый же день я почувствовала симпатию со стороны Леши Кудряшова. Его добрый и внимательный подход к мелочам меня подкупил. Наверное, это желание эйфории и лёгкости, гармонии в отношениях. Гнев со стороны его девушки тоже был ожидаем. Девушка, неуверенная в себе и испытывающая равнодушие со стороны Леши, она морально растоптана. Я так понимаю в борьбе за Лешу нам не раз придётся столкнуться.Пока я в поиске, и мне так же симпатичен Александр Гобозов. Объективно считаю, что Жарикова ему не подходит, она скучная и не вызывает у него ярких эмоций.Так как я заявила о симпатии к Илье Яббарову, как мужчина он мне нравится «вечный мартовский кот». Я периодически чувствую его взгляды и симпатию в мою сторону. Но Видимо Илья боится наступить на старые грабли и открыто проявлять знаки внимания, дабы не спровоцировать Алёну на ревность. Но как мы знаем, все тайное становится явным, и его нутро обязательно выйдет наружу.