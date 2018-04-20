Армстронг заплатит $5 млн за отказ от судебного разбирательства

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Американский велогонщик Лэнс Армстронг, пожизненно дисквалифицированный за употребление допинга, согласился выплатить пять миллионов долларов в качестве компенсации за отказ от судебного разбирательства, начатого одним из его бывших спонсоров, сообщает агентство Франс Пресс.

В 2010 году бывший напарник Армстронга Флойд Лэндис подал в суд иск, позже поддержанный правительством США. Лэндис утверждал, что Армстронг и его команда менеджеров обманывали правительство, когда получали деньги от почтовой службы США в качестве спонсорской помощи, и потребовал компенсации ущерба в размере 100 миллионов долларов, треть из которых должен получить сам Лэндис как первый подавший иск.

"Это положило конец всем судебным разбирательствам против моего клиента (Армстронга), связанным с его признаниями от 2013 года о том, что он использовал допинг в течение карьеры профессионального велогонщика", - сказал Эллиот Питерс, адвокат Армстронга.

"Я рад, что всё разрешилось. Я могу продолжать жить дальше", - сказал Армстронг. По информации агентства, бывший велогонщик также оплатит судебные издержки Лэндиса на общую сумму в 1,65 миллиона долларов.

Лэнс Армстронг был пожизненно дисквалифицирован в 2012 году. Все результаты его выступлений с 1998 года, включая семь титулов победителя "Тур де Франс", были аннулированы.