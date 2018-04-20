Асад вернул Франции орден Почетного легиона

Президент Сирии Башар Асад через посольство Румынии в Дамаске, которое представляет в стране интересы Парижа, вернул Франции полученный в 2001 году орден Почетного легиона. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на канцелярию главы сирийского государства.

В ведомстве объяснили, что Башар Асад решился на этот шаг после участия Франции вместе с США и Великобританией в авиаударе по Сирии, нанесенном 14 апреля. В канцелярии президента подчеркнули, что президент «не считает честью быть кавалером ордена, врученного режимом страны, которая является рабом США».

За несколько дней до этого стало известно, что во Франции запущена дисциплинарная процедура по лишению Башара Асада звания кавалера ордена Почетного легиона

Орден Почетного легиона вручил сирийскому президенту в 2001 году лидер Франции Жак Ширак за стремление проводить реформы в стране. В 2010 году французские власти получили право лишать кавалеров ордена награды из-за совершения определенных преступлений или бесчестных поступков.