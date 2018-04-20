Бежавший из страны украинский депутат начал публикацию компромата на Петра Порошенко

Бывший депутат Верховной Рады Украины Александр Онищенко, покинувший страну в 2016 году, начал публикацию компромата на президента Украины Петра Порошенко.Часть аудиозаписи разговора Онищенко и Порошенко была обнародована в эфире телеканала NewsOne, видеоролик доступен на YouTube.На записи человек, голос которого похож на голос Порошенко, обсуждает с Онищенко договоренности с бывшим министром экологии Николаем Злочевским относительно закрытия уголовных дел против последнего. Злочевский, в свою очередь, через Онищенко предлагает Порошенко долю в своем газовом бизнесе. Собеседник беглого депутата назвал Злочевского «хорошим парнем» и пообещал подумать, что можно сделать.Также выясняется, что Злочевский перечислил на счета подконтрольных Порошенко компаний десять миллионов долларов. Он готов «свернуть этот долг», если президент Украины примет его предложение, сообщает Лента.ру.В ходе диалога собеседники обсуждают и некую «Юлю». «Она продолжает мутить против меня», — говорит человек, чей голос похож на голос Порошенко. Онищенко в ответ предложил устроить им встречу.Полную текстовую расшифровку разговора, как и одну из глав книги «Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе», которую Онищенко готовит к изданию, опубликовала «Страна.ua». Также на сайте издания появилась выдержка из книги, касающаяся появления у партии «Народный фронт» 40 миллионов долларов, которые в 2014 году были направлены на ее избирательную кампанию. По утверждению Онищенко, эти деньги с помощью коррупционной схемы были «вытянуты» из государственного бюджета Украины. Лидером партии является бывший премьер-министр страны Арсений Яценюк.На Украине Александр Онищенко подозревается в организации схемы похищения госсредств. В Генпрокуратуре полагают, что с 2013 по 2016 год сотрудники ряда предприятий, включая «Укргаздобычу», при участии Онищенко продавали добываемый в стране газ по заниженной цене, что нанесло государству ущерб на три миллиарда гривен (около 113 миллионов долларов по текущему курсу). В июле 2016-го Верховная Рада дала согласие на задержание и арест Онищенко, однако к тому моменту он уже покинул Украину.