Ситуация на линии разграничения сторон в Донбассе продолжается оставаться крайне напряженной.

Ближе к полуночи от ополчения поступила информация о массированном обстреле со стороны ВСУ на донецком направлении. В сообщении говорится о том, что в районе Пески – Вольво – Аэропорт – Путиловка ближе к полуночи разгорелся интенсивный бой с применением минометов и артиллерии. Украинские войска наносили удары из тяжелой артиллерии по Кировскому, Киевскому, Петровскому и Куйбышевскому районам, а также по прилегающим к ним поселкам. Был объявлен «красный уровень угрозы».

По словам жителей Лидиевки, огневой налет ВСУ продолжался в течение всего вечера. Особенно мощные прилеты наблюдались в Киевском районе. Обстрел с применением запрещенного тяжелого вооружения велся с позиций ВСУ в Песках.

Украинские СМИ заявили о «подкреплении», якобы прибывшем из России на помощь ополчению Донбасса. Украинские журналисты утверждают, что российские военнослужащие пополнили ряды ВС ДНР и не какие-нибудь, а «боевые буряты», которых никто не видел, но все говорят.

Киевские информационные агентства пишут, что узнали об этом из соцсетей. Якобы журналистами был обнаружен комментарий жителя Горловки, который утверждает, что видел «множество новых узкоглазых, широколицых шахтеров». При этом он не представил ни видео, ни фото в подтверждение этой информации.

Кто этот местный житель, неизвестно. СМИ указали лишь текст комментария, не назвав ни имени автора, но сообщество-источник.