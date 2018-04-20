Более 50 предметов военного снаряжения времён Великой Отечественной войны обнаружили военнослужащие ЮВО в ходе поисковых работ на Кубани

На Кубани в районе населенного пункта Безымянное проведены совместные поисковые мероприятия подразделения спецназа Южного военного округа и местной краеведческой организации «Поиск».

В результате организованных работ найдено более 50 предметов военного снаряжения времен Великой Отечественной войны.

Решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова в соединениях и воинских частях округа организована работа по выявлению неизвестных (неучтенных, не стоящих на учете) воинских захоронений, установлению личностей погибших и пропавших без вести, увековечиванию их памяти.

Поисковые мероприятия спланированы в зонах ответственности объединений, соединений, воинских частей военного округа, в основном вблизи пунктов постоянной дислокации во взаимодействии с местными общественными поисковыми движениями (отрядами).

На сегодняшний день более 70 поисковых команд приступили к развертыванию полевых лагерей в местах боев советской армии с гитлеровскими войсками.

Поисковые работы организованы в Волгоградской и Ростовской областях, Краснодарском крае, Карачаево-Черкессии, Ингушетии, Северной Осетии, на Ставрополье и в Крыму.