Болгария инициирует создание паромного и авиационного сообщения с Крымом

Глава болгарского общественного фонда «Народное единение» Христо Маринов рассказал, что Болгарии экономически интересно наладить с Крымом прямое авиационное и паромное сообщение с Крымом, сообщает РИА Новости.

В кулуарах ЯМЭФ Маринов объяснил журналистам, что запуск паромов из портов Болгарии в Крым будет экономически выгодно не только болгарскому правительству. По его словам, Греция,Сербия и Македония также в этом заинтересованы, поскольку этим странам необходимо наладить прямые связи и свободные торговые отношения. Если установить прямое сообщение между Крымом и странами Балканского полуострова, то развитие и укрепление торгово-экономических отношений с РФ будет происходить более эффективно.

Глава болгарского «Народного единения» считает, что в РФ необходимо организовать определенные преференции для западных компаний, которые заинтересованы работать в Крыму.