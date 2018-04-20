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Будущее наступило: 5 новейших технологий вокруг нас


Добавлено: 20 апр 2018 в 08:00, Категория: Технологии
Будущее наступило: 5 новейших технологий вокруг нас
По дорогам общего пользования скоро поедут беспилотные автомобили, москвичи уже голосуют на блокчейне за улучшение детских площадок и улиц, а любого из читателей этого текста можно вычислить, просто сфотографировав на улице. «Хайтек» изучил, как новейшие технологии меняют жизнь обычных людей.

Блокчейн

Неизменямость блокчейна и смарт-контракты — особенности, позволяющие использовать эту технологию практически в любой сфере, касающейся заключения договоров и обмена данными. Это может быть коммерция, медицина, банковская отрасль и онлайн-голосования.

С блокчейном работает проект «Активный гражданин» мэрии Москвы. На платформе проводятся открытые референдумы по вопросам городского благоустройства, культурных событий и другим темам, интересующим граждан.

Технология позволяет проверять хронологию появления голосов и повышает уровень доверия к данным, хранящимся в системе. К голосу в блокчейне привязан только идентификатор пользователя, а его персональные данные хранятся на защищенных и закрытых серверах «Активного гражданина».

Блокчейн используют и в телемедицине. Занимается разработкой такой платформы компания DocCoin. При помощи технологии эта платформа будет соединять пользователя с любым медицинским специалистом по всему миру. Личные медицинские данные пациента будут храниться в шифрованом облачном хранилище, где их сможет просмотреть врач. С его рекомендациями и направлениями пациент может обратиться в больницы, аптеки и диагностические центры по всему миру. Оплата услуг будет происходить токенами на самой платформе. Все транзакции будут записаны в блокчейне.

Одно из самых перспективных направлений для блокчейна — банковский сектор. «Альфа-банк» совместно с S7 Airlines ускорили обработку операции по покупке авиабилетов, используя блокчейн. Обычно на проведение сделки между авиакомпанией и партнером уходило две недели. Применение платформы Ethereum сократило это время до 23 секунд. Также технология сокращает трудозатраты и объем документов при таких операциях. Теперь авиакомпания стала получать деньги сразу, а партнерам не нужна отсрочка.

Искусственный интеллект

Компания «Едадил», поддерживающая приложение для отслеживания скидок и акций в магазинах и начисления кешбэка, применяет искусственный интеллект, чтобы предсказывать отток аудитории на основе первых действий человека в мобильном приложении. Если пользователь готов уйти, ему делают специальные предложения, чтобы удержать его.

Банки внедряют ИИ в сферу обслуживания клиентов. Недавно глава «Сбербанка» Герман Греф и вовсе заявил, что компании, не использующие искусственный интеллект, скоро прекратят свое существование.

Еще в 2016 году 75% решений о выдаче розничных кредитов принимали банки, которые работают с системами искусственного интеллекта, утверждают в компании OneFactor, занимающейся разработкой облачных сервисов. «Тинькофф банк» использует робота, который фиксирует ключевые действия клиента — траты, пополнения счета и т.п, — и на основе этого принимает решение о возможности увеличения кредитного лимита для него. Одобрение кредитов в «Тинькофф» также проходит при участии искусственного интеллекта, который анализирует данные клиента, запрошенную сумму и составляет индивидуальное предложение по кредиту.

Искусственный интеллект, нейросети в частности, используют в беспилотных автомобилях. Технология отвечает за распознавание окружающих объектов — деревьев, знаков, пассажиров, других автомобилей.

Чем больше километров накатает беспилотник, тем лучше ИИ будет справляться со сложными ситуациями. В России разработкой интеллектуальных систем занимается компания Cognitive Technologies. Их программное обеспечение специализируется на распознавании дороги и возможных препятствий на ней в плохих погодных условиях, из-за которых может быть не видно разметку. Или в случае, когда этой разметки попросту нет. ИИ предсказывает вид каждого следующего участка дороги, основываясь на предыдущем опыте и всех доступных данных, взятых из окружающей обстановки.

Облачные технологии

Облачные технологии пока не очень популярны в России, но некоторые компании уже пробуют вводить их в тестовом режиме.

Проект TradeCheck сотрудничает с крупными торговыми сетями «Пятерочка», «Лента», «Перекресток». С помощью сервиса компании-производители контролируют наличие товаров в магазинах, следят за сроками их оборота, разрабатывают маркетинговые стратегии для увеличения продаж.

Сначала сервис собирает данные по движению товара по торговой сети, затем получает от мерчендайзера фотографии полок с продукцией, анализирует их и формирует итоговый отчет. Весь обмен информацией происходит на «облаке».

«Сбербанк» заключил контракт с Microsoft, по которому может предоставлять их облачные сервисы своим компаниям-клиентам. Среди них есть инструменты по распознаванию лиц, оценке клиентской удовлетворенности, информационной защите. «Альфа-банк» еще в 2015 году перевел на облако все бухгалтерские операции в интернет-банке «Альфа-Бизнес Онлайн». Сервис называется «Контур.Бухгалтерия», через него проходит отчетность, перечисляются налоги, составляются счета, накладные и договоры.

Большие данные

«Билайн» проводит интеллектуальный анализ массивов клиентских данных и с помощью искусственного интеллекта решает задачи обработки естественного языка, оценки вероятности оттока клиентов и их склонности к потреблению определенных услуг, составления стратегии для таргетированной рекламы и т.д.

Самый громкий случай применения big data связан с приложением FindFace. Сервис находит страницу человека во ВКонтакте по его фотографии. В качестве больших данных тут выступают все аккаунты социальной сети. В 2016 году петербургский фотограф Егор Цветков придумал проект Your face is big dаta: он фотографировал случайных людей в метро и с помощью FindFace находил их странички ВК. Проект вызвал реакцию общественности, осознавшей, что на дворе конец эпохи анонимности. Теперь технология распознавания лиц используется и в системе безопасности Москвы.

Платформу для сбора данных Palantir используют правительственные службы, чтобы раскрывать преступления и прогнозировать их. Она собирает данные ДНК, записи систем видеонаблюдения, телефонных звонков, номера автомобилей и прочую нужную для поимки преступника информацию. Сервис, например, нашел педофила в Нью-Йорке через час после преступления.

Виртуальная реальность

В Санкт-Петербурге в Главном штабе Эрмитажа можно погрузиться в виртуальную реальность: в VR-очках посетителей ждут специальные экскурсии, которые в реальной жизни было бы невозможно или сложно организовать, — например экскурсия с Константином Хабенским в роли проводника.

Виртуальная реальность значительно облегчает презентацию проектов, повышает продажи и эффективность рекламы. Компания DeLaval презентует свое оборудование для молочных ферм при помощи виртуальной реальности в виде AR-приложения, «оживляющего» технологические новинки компании.
Рекламное агентство Great Gonzo проводило VR-кампанию для Nescafe по продвижению продукта среди студентов. В российских вузах были организованы промо-зоны, где угощали кофе 3 в 1 и предлагали погрузиться в виртуальную реальность. Надев шлем Oculus Rift, студент мог «заниматься» каким-нибудь экстремальным видом спорта, в геймплее привязанным к определенному вкусу растворимого кофе.

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Добавлено: 20 апр 2018 в 08:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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