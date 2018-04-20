ЦБ РФ отозвал лицензии у двух банков

«Русский торговый банк» и московский банк «Логос» лишились лицензий на осуществление банковских операций. Об этом решении, принятом Банком России, сообщается на сайте регулятора.

«Отозвать с 20 апреля лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк «Русский торговый банк» (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 2842, дата регистрации — 16.05.1994)», — гласит приказ первого зампредседателя регулятора Дмитрия Тулина.

Отзыв лицензии «Логоса» мотивирован «неоднократными нарушениями требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, связанными с неисполнением обязанностей по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и своевременному направлению в уполномоченный орган достоверных сведений по ним».

Деятельность «Русского торгового банка», как указано на сайте ЦБ РФ, «носила высокорискованный характер и была ориентирована на кредитование экономически связанных, а также технических компаний». Кроме того, как отметили в регуляторе, «ряд заемщиков имел признаки связанности с банком». При этом кредитная организация «не исполняла требования надзорного органа об отражении в отчетности реального финансового положения и представляла в Банк России существенно недостоверную отчетность».

По данным РИА Рейтинг на 1 марта, «Логос» находился на 510-м месте в банковской системе РФ, а «Русский торговый банк» занимал в ней 212-е место.