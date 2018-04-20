ЦБ сообщил о росте цен на овощи из «борщевого набора»

Центробанк сообщил, что овощи из так называемого «борщевого набора» подорожали за месяц на 15,7%. Регулятор объяснил этот факт тем, что в нынешнем году заготовленные на зиму овощи закончились раньше, чем в прошлом.

В аналитическом комментарии ЦБ «Динамика потребительских цен» сказано, что капуста, свекла, картофель, морковь, лук и чеснок в марте 2017 года подорожали на 8,9%, в отличие от подорожания текущего года – на 15,7%.

«Основной вклад в увеличение инфляции внесло удорожание плодоовощной продукции, связанное с более ранним, чем в прошлом году, исчерпанием ее запасов, а также корректировка тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки», — говорится в документе.

Рост цен на другие продовольственные товары в марте остался на уровне января-февраля 2018 года (с учетом поправки на сезонность). Годовые темпы роста продолжили снижаться.

«По-прежнему дешевле, чем годом ранее, были крупы и макароны, мясопродукты, сахар, яйца», — отмечено в докладе.

По мнению экспертов регулятора, «сдержанный» потребительский спрос обусловлен высоким предложением и благоприятной конъюнктурой для связанных с мировыми рынками цен на говядину, растительное масло и сахар.

Источником повышения месячной и годовой инфляции также стал рост тарифов на железнодорожные пассажирские перевозки.

Помимо динамики цен на плодоовощную продукцию, источником повышения месячной и годовой инфляции в марте стало ускорение роста цен на отдельные услуги.

Центробанк отмечает, что не ожидает «существенного» роста цен. Однако в ближайшие три месяца темпы роста цен сохранятся на более высоком уровне, чем в предыдущие периоды, даже без учета сезонного фактора.

В результате удешевления моторного топлива, цены которого сопоставимы с уровнем января-февраля, рост цен на непродовольственные товары замедлился.